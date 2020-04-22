Российским полицейским захотели разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Полицейским в России захотели разрешить вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Такой законопроект подготовили в правительстве, текст документа есть в распоряжении агентства «Интерфакс».

По данным источника, вскрытие автомобилей хотят добавить в закон «О полиции». Такое право стражи порядка могут получить для того, чтобы спасать жизни россиян, предотвращать преступления и обеспечить безопасность граждан. Отмечается, что о вскрытии владельца автомобиля в случае его отсутствия проинформируют в течении 24 часов. В поправках отмечается, что если полицейский действовал на законных основаниях, то он не будет нести ответственность за причиненный при вскрытии автомобиля вред.

Кроме того, поправками планируется дать полицейским возможность ограждать митинги и оцеплять жилые дома — в границах оцепления они смогут проводить осмотр граждан и находящихся при них вещей. Если человек отказывается от осмотра, сотрудник правоохранительных органов будет иметь право не пропускать его через оцепление.

Полицейских также хотят снабдить правом применять оружие при задержании, если преследуемое лицо пытается получить доступ к оружию, или если сотрудник МВД видит для себя угрозу.

В апреле 2019 года стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, разрешающий полицейским доставлять граждан в сильном наркотическом и алкогольном опьянении не только в медицинские организации, но и в вытрезвители, если они есть в городе. Соответствующие поправки вносятся в закон «О полиции». Патрульным предлагается дать право увозить в вытрезвители и больницы людей, которые не в состоянии «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» из-за сильного опьянения. Это же право распространяется на случаи, когда нетрезвые граждане представляют опасность, находясь в одном помещении с другими людьми.

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