Росгвардейцев захотели обязать представляться гражданам

Росгвардия поддержала инициативу обязать нацгвардейцев представляться и показывать служебное удостоверение по требованию граждан. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, позиция службы отражена в двух официальных письмах, которые получил комитет. Одно подписано курирующим заместителем директора Сергеем Лебедевым, второе — статс-секретарем Олегом Плохим.

Сейчас депутаты и представители Росгвардии дорабатываю соответствующий законопроект перед его внесение в Госдуму. В нем будет прописана обязанность бойцов обращаться к гражданину, представляясь и показывая удостоверение. Это правило будет действовать не во всех случаях, например, не будет распространяться на пресечение беспорядков в колониях.

Предполагается, что проект закона поступит в нижнюю палату парламента до конца октября.

Часто россиянам сложно понять, кто перед ними — полицейский или росгвардеец, чьи полномочия иногда схожи. Сейчас нацгвардейцы не обязаны сообщать гражданам свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение. Такой порядок прописан в федеральном законе «О войсках национальной гвардии РФ». При этом отмечается, что представиться рекомендуется, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

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