Росгвардеец опробовал на прохожем захват за шею и попал на видео

Данил Медведев / ВКонтакте

В Новосибирске сотрудник Росгвардии повалил прохожего на землю и грубо задержал его. Конфликт попал на видео, ролик появился в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По данным сообщества, конфликт произошел на улице Панишева в Октябрьском районе. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как по улице идет мужчина, рядом с ним останавливается УАЗ ФГУП «Охрана». Из автомобиля вышли двое росгвардейцев в форме и обратились к прохожему. Судя по жестам мужчины, он вступил с сотрудниками ведомства в конфликт. Когда прохожий собрался уходить, один из росгвардейцев подбежал к нему сзади, схватил за шею и повалил на землю.

В это время второй сотрудник ведомства подошел к другому прохожему, который стал очевидцем происшествия. Что именно собеседники говорили друг другу, неизвестно, так как запись велась без звука, однако, судя по жестам очевидца, они обсуждали нападение росгвардейца на прохожего. Поваленного на землю мужчину в это время подняли на ноги и резко подтолкнули в сторону автомобиля. На записи видно, как он выражает свое недовольство.

Как пишут «Вести.Новосибирск», в Росгвардии заявили, что начали служебную проверку по факту появления в интернете видеозаписи.

Ранее сообщалось, что в поселке Ревякино Тульской области для жителей организовали праздник в честь Дня флага России, во время которого бойцы Росгвардии устроили стрельбу холостыми патронами.

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