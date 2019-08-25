В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев, его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».

«Мы поддерживаем вопрос необходимости уточнения порядка процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Например, при обращении к гражданам, сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка должен представиться», — говорится в сообщении.

Пискарев напомнил, что сейчас жетонами, которые позволяют идентифицировать сотрудников, снабжены сотрудники патрульно-постовой и «некоторых других» служб полиции. Он добавил, что соответствующий законопроект проходит процедуру согласования.

Председатель комитета отметил, что если речь идет о пресечении сотрудниками Росгвардии действий незаконных вооруженных формирований или их участии в антитеррористических или специальных операциях, то раскрытие их данных невозможно. При этом он заявил, что надо решить вопросы идентификации сотрудников, которые охраняют общественный порядок.

24 августа стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который обяжет военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить. Законопроект предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер. Такое правило уже обязательно для полицейских, но не распространяется на росгвардейцев.

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