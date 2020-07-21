Росгвардейцев обяжут представляться гражданам

Госдума приняла законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять им служебное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС.

Документ принят в третьем заключительном чтении. В нем говорится, что рогвардейцы должны назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение по требованию гражданина и только после этого сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудники Росгвардии обязаны проинформировать его о причинах и основаниях своих действий и разъяснить его права и обязанности.

При этом в законопроекте указано, что в исключительных случаях, когда росгвардейцам необходимо незамедлительно пресечь правонарушение, они могут не соблюдать идентификационные процедуры.

Принятие этого законопроекта снимает проблему деанонимизации сотрудников Росгвардии, считает глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, участвовавший в подготовке документа.

Он указал, что директором Росгвардии издан приказ, определяющий порядок ношения нагрудных жетонов. «Больше не возникнет вопросов, кто находится перед человеком — действительно представитель власти или клоун, купивший полицейскую форму в соседнем ларьке», — отметил Хинштейн.

В настоящее время в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность ранее не распространялась.

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