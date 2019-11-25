Росгвардейцам предложили представляться

Депутаты Госдумы 25 ноября рассмотрят законопроект о внесении поправок в закон о Росгвардии. Согласно проекту документа, сотрудники ведомства должны будут представляться гражданам при обращении к ним, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, поправки коснутся служащих вневедомственной охраны и работников подразделений лицензионно-разрешительной работы. Остальным росгвардейцам не нужно будет представляться или показывать удостоверения, но в случае правонарушений проверка может идентифицировать их по личному номеру, который служащие будут теперь носить поверх формы.

При этом отмечается, что сотрудников Росгвардии обяжут представляться и обосновывать свои действия только в том случае, если они сами обратились к гражданину или вынуждены применить против него действия, ограничивающие его права и свободы. Просьбу простого прохожего показать удостоверение росгвардеец может проигнорировать.

Отмечается, что законопроект был внесен для того, чтобы ликвидировать пробел в законе, пользуясь которым сотрудники Росгвардии отказывались представляться гражданам. Авторами документа выступили заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, а также депутаты Василий Пискарев и Валерий Гартунг.

Хинштейн отметил, что поправки разрабатывались несколько лет и не имеют отношения к прошедших этим летом в столице протестам. Он добавил, что поправки уже согласованы с Росгвардией и получили положительный отзыв в государственно-правовом управлении президента России. Предполагается, что они вступят в силу одновременно с введением личных идентификационных жетонов.

24 августа в Госдуму внесли законопроект, который обязывает военнослужащих Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить. Документ предполагает, что на форменной одежде либо амуниции сотрудников Росгвардии при несении службы в общественных местах должен находиться хорошо различимый идентификационный номер. Такое правило уже обязательно для полицейских, но не распространяется на росгвардейцев.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru