Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса

Президент России Владимир Путин одобрил закон об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса, а также для просрочивших кредит пенсионеров. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что предприниматели малого и среднего бизнеса в сферах, которые наиболее пострадали от пандемии, смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, кредитным договорам, страховым взносам и сборам в пределах 15 миллионов рублей. Рассрочка возможна на срок до года и не позднее чем до августа 2021-го. Применяться закон будет только к документам, предъявленным к исполнению до октября.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.