В России назвали победу Байдена на выборах предсказуемой

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США была предсказуема, заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов в беседе с РИА Новости.

По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп еще на прошлых выборах был «техническим кандидатом». Он добавил, что глава Белого дома всегда имел амплуа шоумена, и никогда не воспринимался всерьез. «Тогда планировалось, что победит Хилари Клинтон, но из-за проблем со здоровьем, которые у нее возникли на решающем этапе выборной кампании, сделали выбор в пользу Трампа», — отметил Морозов.

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Депутат подчеркнул, что сейчас Трампа решили поставить на место. Он также прокомментировал возможный пересчет голосов. Морозов считает, что это вряд ли получится сделать, поскольку с достаточно большим перевесом выборщики проголосовали за Байдена.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.