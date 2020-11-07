Германия и Франция отреагировали на победу Байдена

Германия и Франция отреагировали на победу демократа Джо Байдена на выборах президента США. Лидеры стран обратились к нему в Twitter.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter.

Также Байдена поздравила канцлер Германии Ангела Меркель. Ее сообщение разместила пресс-служба кабмина ФРГ в Twitter.

«Сердечные поздравления! Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную первую вице-президента ее страны», — говорится в сообщении.

Ранее 7 ноября Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».