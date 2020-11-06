Пушков предрек интенсивную фазу холодной войны в случае победы Байдена

Сенатор Алексей Пушков предрек, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США холодная война может перейти в интенсивную фазу. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

По его мнению, новая холодная война началась в 2013 году, «когда G7 попыталась оказать давление на [президента России] Владимира Путина по Сирии с тем, чтобы он перестал поддерживать Башара Асада, а Путин отказался». В 2014-м случилось «практическое воплощение холодной войны», когда против России ввели санкции из-за конфликта на юго-востоке Украины. Пушков объяснил, что бывает вялотекущая и интенсивная холодная война, и при Байдене есть вероятность перейти в последнюю фазу.

Сенатор отметил, что Байден принадлежит к политикам, которые считают Россию главным врагом США. Так, при предыдущем президенте Бараке Обаме он начал политику санкций, изоляции и сдерживания, чтобы «отомстить» Москве за Сирию, Грузию и Украину. В случае победы на выборах Байден сможет развивать двусторонние военные отношения США и Украины, что выразится в усилении американского военного присутствия на южных границах России и в Черном море, предупредил он.

Также при демократах усилится идеологический элемент, что повлечет за собой атаку на Москву по вопросам прав человека и положения меньшинств. Администрация Байдена будет пытаться сплотить вокруг себя страны Европы и ряд других государств, используя для этого их мобилизацию на антироссийской почве.

«Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом», — предсказал парламентарий. Единственное возможное исключение, на которое могут пойти демократы, — продление СНВ-3, так как этот документ — важное демократическое наследие, заключил Пушков.

В сентябре Пушков утверждал, что если Байден победит на выборах или захватит власть в США, то Соединенные Штаты примутся навязывать всем странам мира свои «ценности и идеалы». По его прогнозу, именно Россия станет «первым объектом атаки» демократов, так как за коалицией Байдена стоит миллиардер Джордж Сорос.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.