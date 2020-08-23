Пушков раскритиковал предвыборные обещания Байдена

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предвыборные обещания кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена не более, чем риторика. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Российский сенатор напомнил, что в ходе своей предвыборной речи на съезде демократов Байден пообещал в случае победы принять жесткие меры и покончить с коронавирусом, бедностью, изменениями климата и расизмом.

«Забыл лишь добавить, что обеспечит второе пришествие», — раскритиковал Пушков. Он заявил, что такие обещания невыполнимы, поскольку бедность не уйдет, а «COVID-19 равнодушен к итогам выборов в США, как и климат».

Ранее американские СМИ сообщили, что произнесенные Байденом слова в заключение речи в ходе съезда демпартии практически полностью повторяют фразу главы левой канадской Новой демократической партии Джека Лэйтона. Завершая речь, Байден сказал: «Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. В ходе своего выступления Байден также согласился баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от Демократической партии.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.