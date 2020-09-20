Пушков рассказал о перспективах прихода к власти Байдена

Сенатор Алексей Пушков рассказал о перспективах прихода к власти кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, если Байден победит на выборах или захватить власть в США, то Соединенные Штаты примутся навязывать всем странам мира свои «ценности и идеалы». Он также отметил, что именно Россия станет «первым объектом атаки» демократов, так как за коалицией Байдена стоит миллиардер Джордж Сорос.

Помимо этого, сенатор назвал противников действующего президента США Дональда Трампа «неолиберально-троцкистской коалицией плюс BLM (Black Lives Matter, "Черные жизни важны")». Он добавил, что «адская коалиция» Байдена в любом случае не признает победы Трампа на выборах и будет пытаться захватить власть, независимо от результатов голосования.

Ранее Пушков прокомментировал заявление США о вмешательстве России в предстоящие президентские выборы. По мнению сенатора, такая реакция Соединенных Штатов — циничная предвыборная манипуляция и игра на страхах, навязанных американским избирателям. При этом он отметил, что Вашингтон беспокоится из-за возросшей роли Москвы в геополитических делах.