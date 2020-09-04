Пушков оценил угрозы США в адрес России из-за Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на угрозы США об ухудшении российско-американских отношений из-за Белоруссии. Своим мнением член Совфеда поделился в Twitter.

По словам Пушков, подобные заявления Вашингтона — это очередная попытка давления на Россию. «Госдеп утверждает, что в Белоруссии не идет речь о геополитическом соревновании между США и Россией, и тут же выступает с угрозами в адрес Москвы, которые говорят об обратном: США рассматривают ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения ослабления позиций России», — написал сенатор.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что отношения США и России ухудшатся в случае «открытого силового вмешательства» Москвы в ситуацию в Белоруссии. Подобное развитие событий он расценил в качестве наихудшего сценария.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.