Пушков заявил об истерической реакции США после «вмешательства» России в выборы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление США о вмешательстве России в предстоящие президентские выборы. Об этом он порассуждал в Telegram.

По мнению Пушкова, с одной стороны, такая реакция Соединенных Штатов — циничная предвыборная манипуляция и игра на страхах, навязанных американским избирателям. «Как в 1950-е годы, во времена маккартизма и "охоты на ведьм"; как в 1980-е, при [президенте США Рональде] Рейгане, который выдвинул программу "звездных войн" и так далее», — заявил парламентарий, обвинив США в продолжении «российского синдрома».

Однако, с другой стороны, Вашингтон беспокоится из-за возросшей роли Москвы в геополитических делах. Кроме того, роль играет о ощущение «новой уязвимости» внутри США. «И безудержный конфликт элит, и ненависть полиции к черным, а черных — к белым, и заговоры против [президента США] Трампа, и убийства в ходе погромов», — отметил он. Пушков подытожил, что США «сами влетели в острейший внутренний кризис», а Россия с этим не связана.

10 сентября США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившим манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.