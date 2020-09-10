В России оценили решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков оценил решение сейма Литвы признать Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Свое мнение он высказал в Twitter.

В частности, Пушков задался вопросом, как Литва может иметь дипломатические отношения с Белоруссией, если литовские власти считают президентом Тихановскую, а против Александра Лукашенко вводят санкции, таким образом не признавая его белорусским лидером. «Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы», — заключил российский политик.

Ранее Литва признала Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Литовские депутаты предлагают расценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как аннексию страны. Там также потребовали, чтобы Россия не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек.