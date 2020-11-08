Названы кандидаты на ключевые посты в администрации Байдена

Газета Politico назвала вероятных кандидатов на министерские посты в администрации Джо Байдена, объявившего о своем избрании президентом США. Издание отмечает, что речь идет о «лонг-листе» кандидатов, которых ему предстоит отобрать.

Издание отмечает, что Байден долгое время суеверно относился к принятию кадровых решений в преддверии дня выборов, и давние союзники ожидают неожиданных поворотов в формировании его команды.

Кандидатами на пост госсекретаря газета называет бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, бывшего первого замгоссекретаря Тони Блинкена, сенаторов Криса Кунса и Криса Мерфи, а также бывшего первого замгоссекретаря и экс-посла в Москве Уильяма Бернса.

В министерство обороны прочат экс-замминистра обороны и бывшего главного специалиста Пентагона по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида. На пост главы минфина, по данным издания, претендуют член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра финансов Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.

На место генпрокурора - главы минюста прочат сенатора от Алабамы Дага Джонса, генерального прокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.

На пост министра внутренней безопасности претендуют Алехандро Майоркас, бывший замглавы ведомства, а также Ксавьер Бесерра, уже упоминавшийся в списке кандидатов в генпрокуроры.

Как пишет газета, команда переходного периода Байдена в течение нескольких месяцев проверяла потенциальных кандидатов, и в ближайшие дни представит избранному президенту возможные варианты. Ожидается, что Байден сначала сосредоточится на должностях, связанных с общественным здравоохранением и экономикой, включая секретарей казначейства, здравоохранения и социальных служб. По словам чиновника, близкого к команде Байдена, бывший вице-президент намерен вести переговоры и вряд ли объявит о выдвижении кандидатур в кабинет министров в течение первой недели.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, сообщал CNN.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».