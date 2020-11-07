Шансы продлить срок Трампа из-за пересчета голосов оценили

Официальное объявление победителя президентских выборов в США могут отложить на долгий срок из-за судебных разбирательств и пересчета голосов в отдельных штатах, об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

По словам старшего научного сотрудника Института США и Канады, американиста Александры Филиппенко, вероятность пересчета голосов в Мичигане и Висконсине крайне высока. Она считает, что процесс может занять несколько недель. «Если <...> будет очевидна победа Джо Байдена вне зависимости от пересчета голосов, то Верховный суд этих штатов не пойдет на пересчет», — отметила она.

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В свою очередь, руководитель Центра североамериканских исследований Института экономики и международных отношений РАН Виктория Журавлева подчеркнула, что крайний срок окончания пересчета голосов — это начало января. По ее словам, в каждом штате имеются свои правила и требования по подсчету и пересчету голосов, которые контролируются судебными властями. Журавлева отметила, что в случае подачи исков и пересчета голосов победителя президентских выборов не объявят до его окончания.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, оспорить результаты выборов в Соединенных Штатах практически невозможно. «Полагаю, что, конечно же, он пойдет в суд. Но он будет судиться уже с избранным президентом США. Что очень сильно затруднит процесс судебной тяжбы», — сказал он.

Ранее 7 ноября Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».