Трампа окрестили подлецом

Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна назвал американского лидера Дональда Трампа подлецом. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Ашна прокомментировал итоги президентских выборов в США. «Иранцы проявили мужественное сопротивление так, что подлец тоже уходит», — написал он.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.
Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, сообщал CNN.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».