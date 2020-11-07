Действующий президент США Дональд Трамп заявил о победе на выборах «с большим отрывом». Пост на эту тему он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Я выиграл эти выборы с большим отрывом!» — написал политик, выделив публикацию прописными буквами.

Как сообщается на сайте CNN, Трамп уменьшил отставание от демократа Джо Байдена в Аризоне. После обработки 95 процентов бюллетеней Байден набрал около 49,5 процента голосов избирателей, а Трамп — 48,7 процента.

Ранее нынешний американский лидер жаловался на массовые нарушения на избирательных участках в Пенсильвании и ряде других штатов. По словам Трампа, его преимущество по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей от Республиканской партии на избирательные участки.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.