Трамп рассказал о массовых нарушениях на участках в Пенсильвании

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о массовых нарушениях на избирательных участках в Пенсильвании и ряде других штатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, его преимущество по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей от Республиканской партии на избирательные участки.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал Трамп.

Администрация Twitter пометила твит президента как «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что окружение Трампа посоветовало ему готовиться к победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. При этом собеседники издания отмечают, что американский лидер продолжит настаивать на том, что выборы были украдены.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.