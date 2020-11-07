Тихановская обратилась к Байдену

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Джо Байдену и поздравила его с победой на выборах президента США. Об этом сообщила ее пресс-служба в Telegram-канале.

«Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — написала Тихановская.

Она отметила, что многие живущие в США белорусы отдали свои голоса за Байдена. Она выразила уверенность в том, что под его руководством американский народ будет процветать, а отношения между США и Белоруссией — улучшатся.

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Тихановская также добавила, что Байден неоднократно высказывался в поддержку белорусов. «И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси», — заключила она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позорищем и издевательством над демократией ситуацию с выборами в США.

26 октября, после того как Тихановская объявила всеобщую забастовку в Белоруссии, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Президент Александр Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.