Политический обозреватель CNN заплакал после объявления о победе Джо Байдена

Политический обозреватель CNN Вэн Джонс заплакал после объявления о победе Джо Байдена на президентских выборах США. Видео с его реакцией опубликовано на YouTube-канале CNN.

К Джонсу обратились с вопросом, что он думает по поводу победы Байдена. Новость вызвала у ведущего CNN эмоциональную реакцию.

Джонс не смог сдержать слез радости, комментируя результаты выборов. В своей речи политический обозреватель CNN, пытаясь справиться с заиканием, отметил, что для многих людей поражение Дональда Трампа — событие грустное.

«Сегодня утром легче быть родителем, легче сказать своим детям: "Характер имеет значение, говорить правду — это важно, быть хорошим человеком — хорошо"», — подчеркнул обозреватель CNN. Как отметил Джонс, теперь «тут есть президент, который вас здесь хочет».

«До сегодняшнего дня многие "не могли дышать"», — отметил Джонс, сделав отсылку к словам афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейскими в ходе задержания. Это событие вызвало волну протестов в США и других странах.

Ранее Камала Харрис, которая, по прогнозам американских СМИ, избрана вице-президентом Соединенных Штатов, поблагодарила граждан за рекордную явку на выборах. Харрис назвала результаты выборов президента «новым днем для Америки».