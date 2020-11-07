Генсек НАТО поздравил Байдена и призвал противостоять России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США и призвал противостоять многочисленным угрозам, в том числе, со стороны России. Его заявление опубликовано на сайте альянса.

«Я приветствую избрание Джо Байдена президентом США. Я знаю его как решительного сторонника НАТО и трансатлантических связей», — написал он.

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«Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса сил в связи с ростом Китая», — отметил Столтенберг в поздравительном сообщении.

7 ноября Джо Байден, набравший 273 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

Байден станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером, сообщал CNN.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. По словам главы государства, он лидировал с большим отрывом в нескольких штатах вечером в день выборов, а потом через несколько дней этот отрыв «чудесным образом испарился».