Глава НАТО понадеялся на тесное сотрудничество с Байденом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с вероятным победителем президентских выборов в США Джо Байденом. Об этом он написал в Twitter.

Столтенберг поздравил политика и будущего вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах. «Я с нетерпением жду сотрудничества с ним для дальнейшего укрепления НАТО как краеугольного камня нашей коллективной безопасности», — подчеркнул он.

Он также поблагодарил Байдена «за его давнюю поддержку НАТО и трансатлантических отношений» и выразил надежду на «тесное сотрудничество с ним для дальнейшего укрепления связей между Северной Америкой и Европой и подготовки встречи лидеров НАТО в следующем году».

7 ноября Столтенберг поздравил демократа с победой на президентских выборах в США и призвал противостоять многочисленным угрозам, в том числе, со стороны России. «Нам нужна эта коллективная сила, чтобы противостоять многочисленным вызовам, с которыми мы сталкиваемся, включая более напористую Россию, международный терроризм, кибер- и ракетную угрозу, изменение глобального баланса сил в связи с ростом Китая», — отметил он в поздравительном сообщении.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего президента Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.