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Глава Пентагона обсудил с генсеком НАТО «российскую угрозу»

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Кристофер Миллер
Кристофер Миллер
Фото: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом «российскую угрозу». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Пентагона и генсек Альянса в ходе телефонной беседы затронули вопросы «исходящей от России угрозы» и «вызовов со стороны Китая». Они также коснулись важных вопросов, которые возникают в трансатлантическом альянсе, и темы преемственности политики Соединенных Штатов после смены руководства.

9 ноября президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Глава Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер был назначен и.о. министра обороны.

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