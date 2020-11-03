Названа причина популярности образа «плохого Путина» в США

В США президента России Владимира Путина считают «плохим» из-за стереотипного представления о «плохих русских», в рамках которого американцам приходится существовать. Об этом заявил американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов в интервью «Ленте.ру».

Он объяснил, что сенаторам и прочим выборным должностным лицам нет смысла объяснять своим избирателям «комплексные вещи» о России, а в рамках стереотипов им очень удобно действовать. Это касается управленцев всех уровней вплоть до политической элиты и президентов страны. При этом эти стереотипы распространяются, по его словам, весь XX век. Чаще всего Россия предстает в них диким агрессором.

«Никому не интересны реальные русисты, говорящие о том, что не все так просто и однобоко. И Америка может себе это позволить, как самая сильная в военном плане страна, как единственная мировая сверхдержава, — отметил Наумов. — И ничего им за это не будет».

Он привел пример, когда брал интервью у ведущего американского русиста из Wilson Center Мэтью Рожански. «Первый вопрос, который я задал, был такой: представь, что я — американский президент, и я пришел к тебе за экспертизой по России, и хочу, чтобы ты рассказал мне, что я должен знать об этой стране. И он ответил мне: "Вау! Это классно, здорово, потому что ни один президент никогда такого не делал"», — заключил Наумов.

12 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти выступают за улучшение отношений с Россией, но при этом планируют внимательно следить за ее действиями и сохранять бдительность. Президент страны Дональд Трамп сказал, что занимает по отношению к России гораздо более жесткую позицию, чем его предшественник Барак Обама. Он подчеркнул, что заставил платить НАТО на 400 миллиардов больше для защиты от России, в то время как Обама, по его словам, только снижал эти взносы.