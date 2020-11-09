Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп также объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофера Миллера и.о. министра обороны.

Ранее сообщалось, что Трамп собирался уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел, а также главу ФБР Кристофера Рэя. Журналист телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Рогин отмечал, что недовольство президента было вызвано тем, что главы ведомств не делали всего, что он от них хотел.