Россия призвала США перестать торговаться по ракетному договору

США стоит перестать пытаться выторговать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). К тому, чтобы перестать торговаться, американскую сторону призвал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, пока преждевременно говорить, что две страны находятся на пороге заключения нового договора. «По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации», — приводит агентство слова из выступления Антонова на международной телеконференции.

Ранее Россия пригрозила США отказаться от своего предложения по заморозке ядерных арсеналов на год для дальнейших переговоров. По словам замминистра МИД Сергея Рябкова, Москва может пересмотреть свою позицию по вопросу ядерного оружия в зависимости от поведения американской стороны. Он также подчеркнул, что Россия не будет выполнять никаких дополнительных требований Вашингтона для продления СНВ-3.

До этого сообщалось, что министры обороны НАТО поддержали продление СНВ-3 между Россией и США на год. Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО поддерживает переговоры двух стран о продлении действия договора и приветствует достигнутый за последние дни в этом вопросе прогресс.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал эту инициативу провальной.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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