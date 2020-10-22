Россия пригрозила США отказаться от своего предложения по ядерному оружию

Россия пригрозила США отказаться от своего предложения по заморозке ядерных арсеналов на год для переговоров о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, Россия может пересмотреть свою позицию по вопросу ядерного оружия в зависимости от того, как будет ввести себя американская сторона. Российский дипломат отметил, что обстоятельства постоянно изменяются, и неправильно было бы говорить о неизменности российской позиции.

Рябков также подчеркнул, что Россия не будет выполнять никаких дополнительных требований Вашингтона для продления СНВ-3. Он добавил, что тем не менее США постоянно продвигают свои «довески» к соглашению. Исходя из этого замминистра сделал вывод, что американцы не готовы к продлению договора, о чем бы ни говорили представители страны «с высоких трибун» в последние дни.

Ранее министры обороны НАТО поддержали продление СНВ-3 между Россией и США на год. Как отметил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО поддерживает переговоры двух стран о продлении действия договора и приветствует достигнутый за последние дни в этом вопросе прогресс.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.