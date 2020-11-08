Трамп заявил о победе на выборах по «законным» голосам

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам политика, его преимущество по голосам исчезло из-за недопуска наблюдателей от Республиканской партии на избирательные участки. «Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили!» — отметил он.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.