Трамп назвал условия для признания поражения на выборах

Действующий американский лидер Дональд Трамп готов признать поражение на выборах президента США, если юридические процессы, начатые его штабом, закончатся безуспешно. Об условиях для признания главой Белого дома поражения сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что Трамп «вежливо признает поражение», если «не будет пути к выигрышу» после окончания судов.

Ранее Трамп пообещал американцам продолжить борьбу за страну и никогда не сдаваться на этом пути. Он добавил, что всеми законными средствами намерен добиваться того, чтобы «незаконные бюллетени» не учитывались при подсчете голосов.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.