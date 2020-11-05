Адвокат Трампа заявил о планах подать иск по выборам на федеральном уровне

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. Он сказал об этом, выступая в Филадельфии, передает РИА Новости.

«Мы подадим второй судебный иск, затем мы подадим иск в рамках федерального закона. Мы хорошенько подумаем, следует ли вывести это на национальный уровень... Весьма вероятно, что мы подадим судебный иск на национальном уровне», — сказал Джулиани.

Также Джулиани пообещал искать «мертвые души» на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии. «К сожалению, мне жаль это говорить о своем родном городе, у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах. У нас был послужной список с голосующими мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих (выборах)», — отметил он.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Пока что у кандидата от демократов Джо Байдена 248 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.