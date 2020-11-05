Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил уверенность в своей победе на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Я здесь не для того, чтобы заявить, что мы победили, но для того, чтобы сказать, что когда будут подсчитаны голоса, мы выиграем», — заявил политик в ходе своего выступления в штате Делавэр.

Байден также подчеркнул, что наберет необходимые для победы на выборах 270 голосов выборщиков.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 248 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.