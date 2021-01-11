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Прокуратуру Нью-Йорка заподозрили в планах привлечь Трампа к суду

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Фото: Jim Urquhart / Reuters

Прокуратура Нью-Йорка намерена привлечь действующего президента США Дональда Трампа к суду. Такими подозрениями поделился бывший советник Трампа Роджер Стоун в интервью телеканалу RT.

«Прокуроры с левыми взглядами в Южном округе Нью-Йорка решительно намерены привлечь к суду президента, а также, возможно, его родственников, [бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Трампа Рудольфа] Джулиани и других», — заявил Стоун. Он не исключил, что дело может обернуться тюремным сроком для Трампа, но подчеркнул, что политик не совершал никаких преступлений.

Экс-советник Трампа также заявил о масштабных усилиях, предпринимаемых левым лагерем против тех, кто проголосовал за действующего президента США и оказывает ему поддержку. «Если вы вступились за него, ваши слова следует подвергать цензуре, вас нужно лишить банковских счетов, заодно запретив вам высказываться в соцсетях. Может, они пойдут дальше и скажут, что вас нужно лишить возможности путешествовать самолетом или пользоваться электронной почтой», — сказал Стоун.

Спикер палаты Нэнси Пелоси ранее заявила, что палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти Трампа. В частности, предлагается отстранить действующего лидера страны по недееспособности, согласно с 25-й поправкой к Конституции США. При этом, по ее словам, в случае импичмента у Дональда Трампа не будет возможности снова баллотироваться на пост главы государства.

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