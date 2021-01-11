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Вице-президента США призовут отстранить Трампа от власти

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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Фото: Erin Scott / Reuters

Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить от власти действующего лидера страны Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты Нэнси Пелоси, передает РИА Новости.

По ее словам, утром 11 января лидер большинства в палате представителей Стени Хойер потребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина, которая призывает вице-президента задействовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти. «После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», — заявила Пелоси.

В ее заявлении также говорится о том, что, если единогласное решение не будет получено, законодательный документ вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день. Спикер палаты призвала Пенса дать ответ в течение 24 часов. «После этого мы приступим к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», — заявила Пелоси.

Ранее Пелоси заявила о том, что у президента страны Дональда Трампа не будет возможности баллотироваться на пост главы государства снова, если он будет подвергнут импичменту. Она также подчеркнула, что многие поддерживают идею импичмента именно по этой причине. Сама же спикер склонна к тому, что его следует отстранить по недееспособности, согласно с 25-й поправкой к Конституции США.

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