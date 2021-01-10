Названы возможные сроки импичмента Трампа

Импичмент в отношении действующего президента США Дональда Трампа может состояться 12 или 13 января. Такие сроки назвал конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

По его словам, статьи для импичмента составят в понедельник, 11 января.

«Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут подготовлены на этой неделе», — сказал Клайберн.

Ранее демократы в Конгрессе начали подготовку к импичменту Трампа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к тому, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. По ее словам, члены нижней палаты Конгресса надеются на то, что Трамп немедленно уйдет в отставку, но при этом они используют любой вариант, чтобы отстранить его.