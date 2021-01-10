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Трамп призвал союзников в Конгрессе помешать процедуре импичмента

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Фото: РИА Новости

Президент США Дональд Трамп вместе с зятем Джаредом Кушнером пытаются связаться с союзниками в Конгрессе, чтобы призвать их помешать процедуре импичмента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Washington Post.

По данным издания, полученным от источников, на данный момент неясно, привели ли к чему-либо эти усилия. Сейчас звучат в основном призывы демократов отстранить президента от власти.

При этом, как пишет газета, республиканцы опубликовали письмо, где призвали избранного президента Джо Байдена предотвратить импичмент. Однако в его пресс-службе напомнили, что соответствующее решение принимает Конгресс.

Washington Post также утверждает, что видела меморандум в связи с возможным импичментом. Его разослал однопартийцам лидер республиканцев в Сенате Конгресса Митч Макконнелл. Там заявлено, что верхняя палата законодательного органа не вернется к работе до 19 января. То есть разбирательство по импичменту состоится после того, как Трамп покинет должность президента.

Ранее конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн в эфире телеканала CNN сообщила, что импичмент в отношении действующего президента США Дональда Трампа может состояться 12 или 13 января.

Демократы в Конгрессе начали подготовку к импичменту Трампа 9 января. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к тому, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. По ее словам, члены нижней палаты Конгресса надеются на то, что Трамп немедленно уйдет в отставку.

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