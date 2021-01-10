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Пелоси заявила о невозможности Трампа баллотироваться снова в случае импичмента

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Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что у президента страны Дональда Трампа не будет возможности баллотироваться на пост главы государства снова, если он будет подвергнут импичменту. Об этом она сказала в интервью с телеканалом CBS, ее слова передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что многие поддерживают идею импичмента именно по этой причине. Сама же спикер склонна к тому, что его следует отстранить по недееспособности, согласно с 25-й поправкой к Конституции США. «К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом Соединенных Штатов», — заявила Пелоси.

Ранее демократы в Конгрессе начали подготовку к импичменту Трампа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к тому, чтобы инициировать процедуру импичмента президента. По словам конгрессмена-демократа Джеймса Клайберна, импичмент может быть принят 12 или 13 января.

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