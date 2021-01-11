Раскрыто число дел о внутреннем терроризме в США после штурма Капитолия

Власти США возбудили не менее 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия 6 января. Об этом в Twitter написал член палаты представителей Джейсон Кроу по итогам разговора с министром армии США Райаном Маккарти.

По его данным, в результате беспорядков в Вашингтоне правоохранительные органы обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники. Эти находки позволяют предположить, что «большее бедствие удалось предотвратить», заметил конгрессмен.

В ходе обсуждения Маккарти сообщил, что Минобороны США осведомлено о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена. Также известно, что в беспорядках участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие. Кроу выразил «глубокую обеспокоенность» из-за этого факта.

Глава ведомства отметил, что готов в ближайшие дни выступить перед законодателями и предоставить им информацию о случившемся.

9 января федеральная прокуратура США арестовала трех участников штурма здания Капитолия в Вашингтоне, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, участвовавшего в протестах в костюме викинга. Он обвиняется в умышленном проникновении или пребывании в здание с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. По аналогичному обвинению арестовали 35-летнего депутата от Западной Вирджинии Деррика Эванса и так называемого 36-летнего «Лектерна Гая» Адама Джонсона из Флориды, который был запечатлен гуляющим по Капитолию с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в руках.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.