Штурмующего Капитолий «викинга» арестовали

Федеральная прокуратура США арестовала трех участников штурма здания Капитолия в Вашингтоне, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, участвовавшего в протестах в костюме викинга. Об этом сообщает FOX5.

По данным прокуратуры, так называемый 32-летний «шаман QAnon» из Аризоны был арестован в субботу, 9 января. Он обвиняется в умышленном проникновении или пребывании в здание с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Джейк Анджели работал певцом и актером, а также увлекался различными конспирологическими теориями.

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Кроме «шамана» власти по аналогичному обвинению арестовали 35-летнего депутата от Западной Вирджинии Деррика Эванса и так называемого 36-летнего «Лектерна Гая» Адама Джонсона из Флориды, который был запечатлен гуляющим по Капитолию с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в руках.

Ранее пользователи Twitter превратили в мем пришедшего на штурм Капитолия в костюме викинга Джейка Анджели. В соцсети сравнили его с Чубаккой — персонажем киносаги «Звездные войны», с варваром, грабящим Рим, а также с персонажем игры Assassin's Creed Valhalla, а также обсудили его одежду.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.