Штурмующего Капитолий «викинга» превратили в мем

Пользователи Twitter превратили в мем сторонника действующего президента США Дональда Трампа по имени Джейк Анджели (Jake Angeli), пришедшего на штурм Капитолия в костюме викинга.

В соцсети сравнили его с Чубаккой — персонажем киносаги «Звездные войны», с варваром, грабящим Рим, а также с персонажем игры Assassin's Creed Valhalla.

Truuump!!! Ma che siete defiscienti????

T come Tomato

R come Rambo

U come Umbrella di Rihanna

M come McDonald

P come Porca P*ttana che finaccia che ha fatto l'America...#Trump #America #insurrection #Washington #JakeAngeli #CapitalHill pic.twitter.com/bPEvl4uMMi — Matteo Colella (@Mr00tette) January 7, 2021

Пользователи также детально обсудили, во что Анджели был одет. «В этом году костюм Джейка Анджели войдет в тройку самых популярных костюмов на Хеллоуин», — пошутил журналист из ОАЭ Исмаэль Наар (Ismaeel Naar).

Не зовите на ваш протестный митинг, если он не выглядит так. pic.twitter.com/KXSZB5HWf8 — Viktor Zu (@tvoy_dead) January 6, 2021

and now he is sniffing jake angeli oops 🤪🤫🤫🤫😅😂🤣 pic.twitter.com/TD2ilFDqNv — THE Seeker (@THEseek32477697) January 7, 2021

В то же время множество пользователей Twitter посчитали мужчину террористом и опубликовали посты с требованием посадить его в тюрьму.

По данным The Sun, мужчиной в костюме викинга оказался 32-летний Джейк Анджели. Он работал певцом и актером, а также увлекался различными конспирологическими теориями.

Ранее сторонники действующего главы Белого дома ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов погибли четыре человека.