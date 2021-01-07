Штурмующего Капитолий «викинга» превратили в мем

Пользователи Twitter превратили в мем сторонника действующего президента США Дональда Трампа по имени Джейк Анджели (Jake Angeli), пришедшего на штурм Капитолия в костюме викинга.
В соцсети сравнили его с Чубаккой — персонажем киносаги «Звездные войны», с варваром, грабящим Рим, а также с персонажем игры Assassin's Creed Valhalla.
Find the differences— Andrea Bellachioma (@TheBellachioma) January 7, 2021
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Trova le differenze..#CapitolHillProtests #Trump #JakeAngeli pic.twitter.com/UqewsBPDM7
Truuump!!! Ma che siete defiscienti????— Matteo Colella (@Mr00tette) January 7, 2021
T come Tomato
R come Rambo
U come Umbrella di Rihanna
M come McDonald
P come Porca P*ttana che finaccia che ha fatto l'America...#Trump #America #insurrection #Washington #JakeAngeli #CapitalHill pic.twitter.com/bPEvl4uMMi
Пользователи также детально обсудили, во что Анджели был одет. «В этом году костюм Джейка Анджели войдет в тройку самых популярных костюмов на Хеллоуин», — пошутил журналист из ОАЭ Исмаэль Наар (Ismaeel Naar).
Funny not funny #JakeAngeli #getthelook pic.twitter.com/kUawJ75sM3— monocag (@monocag1) January 7, 2021
Не зовите на ваш протестный митинг, если он не выглядит так. pic.twitter.com/KXSZB5HWf8— Viktor Zu (@tvoy_dead) January 6, 2021
and now he is sniffing jake angeli oops 🤪🤫🤫🤫😅😂🤣 pic.twitter.com/TD2ilFDqNv— THE Seeker (@THEseek32477697) January 7, 2021
В то же время множество пользователей Twitter посчитали мужчину террористом и опубликовали посты с требованием посадить его в тюрьму.
По данным The Sun, мужчиной в костюме викинга оказался 32-летний Джейк Анджели. Он работал певцом и актером, а также увлекался различными конспирологическими теориями.
Ранее сторонники действующего главы Белого дома ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих. В ходе протестов погибли четыре человека.