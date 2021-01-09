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Задержанную у Капитолия русскоговорящую женщину отпустили

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Фото: Stephanie Keith / REUTERS

Суд американской столицы отпустил 54-летнюю уроженку Молдавии Евгению Малимон и ее дочь Кристину, задержанных у Капитолия. Об этом сообщает портал OPB.

Женщин отпустили, запретив въезжать в Вашингтон. Также их обязали явиться на следующее заседание суда, которое пройдет в июне.

Малимон была арестована вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка. Позднее в российском посольстве заявили, что россиян среди задержанных в Вашингтоне не было.

Ранее избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами. «К ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов», — добавил он.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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