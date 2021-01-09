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Раскрыта личность задержанной у Капитолия русскоговорящей женщины

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Фото: Steven Ramaherison / www.imago / Global Look Press

Русскоговорящей женщиной, задержанной у Капитолия в связи с протестами в Вашингтоне, оказалась 54-летняя Евгения Малимон. Об этом сообщает Buzzfeed.

Малимон была арестована вместе со своей дочерью Кристиной за нарушение комендантского часа и незаконное проникновение. В суде женщина попросила предоставить ей переводчика с русского языка.

По сведениям американского издания, Кристина Малимон, действительно, говорит по-русски и имеет связи с Молдовой, однако никаких доказательств того, что она или ее мать являются гражданами России обнаружено не было. Отмечается, что Кристина является активной сторонницей действующего президента США Дональда Трампа и заместителем лидера движения «Юные республиканцы штата Орегон».

Ранее избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в здание Капитолия протестующих террористами. «К ним нужно относиться как к группе головорезов, повстанцев, сторонников превосходства белой расы, антисемитов… Это бандиты, бандиты, и они террористы, внутренние террористы», — заявил Байден. Он подчеркнул, что участвовавшие в беспорядках должны быть судимы.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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