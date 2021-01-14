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Трамп раскрыл признаки истинных сторонников

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Erin Scott / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл признаки своих истинных сторонников. Об этом он заявил в видеообращении, которое распространил в Twitter Белый дом.

Так, его подлинные единомышленники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих сограждан. Кроме того, они не способны нападать на полицейских или проявлять неуважение к «великому американскому флагу». «Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну», — заявил республиканец.

Трамп подчеркнул, что все виновные в беспорядках в Вашингтоне будут привлечены к ответственности. «Вандализм и насилие не должны иметь места в нашей стране и в нашем движении», — заключил политик, отметив, что был потрясен и опечален произошедшим.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и проголосовали за его импичмент в палате представителей Конгресса. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Кроме того, существует возможность, что верхняя палата попросту не успеет проголосовать по инициативе до истечения президентский полномочий Трампа 20 января.

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