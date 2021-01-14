В сенате назвали невозможным завершить процесс импичмента до инаугурации Байдена

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что решение по импичменту президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января принято не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и быстро продвигался, до того, как Трамп покинет должность, невозможно достигнуть окончательного вердикта. «Это не решение, которое принял я, это факт», — отметил Макконнелл.

Кроме того, он отметил, что нет шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа. Макконнелл призвал сосредоточиться на передаче власти избранному президенту США Джо Байдену, а не на импичменте.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов. За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу проголосовали 232 законодателей, против — 197. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьских выборов, по результатам которых президентом был избран демократ Джо Байден.