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Трамп обратился к сторонникам на фоне импичмента

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия при новых демонстрациях на фоне его импичмента. Об этом говорится в заявлении лидера страны.

Лидер страны отметил, что в свете сообщений о новых демонстрациях, он призывает отказаться от насилия, нарушения закона или какого-либо вандализма. «Я этого не поддерживаю, Америка этого не поддерживает. Я призываю всех американцев помочь сократить напряженность и успокоить страсти», — отметил Трамп.

6 января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Голосование по документу в палате представителей Конгресса проходит в среду, 13 января. Это станет уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Сам глава государства считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.

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