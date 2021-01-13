Сотни бойцов Нацгвардии направили в Капитолий на время дебатов об импичменте

Сотни вооруженных бойцов Нацгвардии были направлены в Капитолий для защиты конгрессменов на время дебатов об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

На снимках, опубликованных агентством, видны сотни бойцов внутри здания Конгресса. Часть из них уснула прямо на полу. Сообщается, что в ближайшие дни приблизительно 15 тысяч гвардейцев будут помогать полиции обеспечивать порядок в столице в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Голосование по документу в палате представителей Конгресса проходит в среду, 13 января. Это станет уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Сам Трамп считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.