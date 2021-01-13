Трампа обвинили в тяжком преступлении против США

Президент США Дональд Трамп совершил особо тяжкое преступление против страны, подстрекая своих сторонников к штурму Капитолия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы по импичменту, которые были подготовлены демократами из юридического комитета палаты представителей США.

По мнению демократов, американский лидер заслуживает отстранения от власти. «Факты свидетельствуют о том, что он не может оставаться в должности ни на один день дольше, и требуют немедленного импичмента президента Трампу», — говорится в документе.

Отмечается, что действующий глава государства остается явной и реальной опасностью для конституции и демократии США.

Ранее палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении действующего президента США. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

Речь идет об акции протеста, которая прошла 6 января в Вашингтоне. Тогда в Капитолий ворвались сторонники Трампа, не признающие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки были задержаны.