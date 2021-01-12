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Банки начали отказываться вести дела с Трампом

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Globallookpress.com

Зарубежные банки, такие как Deutsche Bank и Signature Bank, начали отказываться от ведения дел с действующим американским президентом Дональдом Трампом и его бизнесом после событий 6 января, когда сторонники главы государства пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Трамп должен более 300 миллионов долларов Deutsche Bank, который выступал его главным кредитором на протяжении 20 лет. Банк даже готов простить президенту США его долг, чтобы поскорее прекратить сотрудничество. Также перестанет вести дела с Трампом американский Signature Bank. В прошлом он финансировал строительство принадлежащего президенту поля для гольфа во Флориде. Дочь Трампа Иванка некогда входила в правление кредитного учреждения.

Банк выпустил заявление, в котором призвал главу государства покинуть руководящий пост в интересах страны. После беспорядков 6 января Signature Bank закрыл два личных счета Трампа, на которых лежало около 5,3 миллиона долларов. Издание отмечает, что в целом после штурма Капитолия, блокировки Трампа и его сторонников в соцсетях бизнес президента и его приближенных может столкнуться с серьезными проблемами.

Штурм Капитолия произошел во время митинга сторонников действующего главы государства, отказывающихся признать результаты ноябрьских выборов. Согласно им, победителем президентской гонки является не Трамп, а его оппонент Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией и гибели пяти человек.

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