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Акции Twitter рухнули после блокировки Трампа

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

После сообщения сети микроблогов Twitter о вечной блокировке аккаунта уходящего президента США Дональда Трампа акции компании рухнули, свидетельствуют данные бирж.

На торгах Московской биржи акции рухнули на 6 процентов, а предварительные торги на Нью-Йоркской фондовой бирже показывают падение на 7,54 процента.

Twitter объяснил вечную блокировку Трампа тем, что его сообщения являются и воспринимаются как подстрекательство к насилию, в том числе в день инаугурации Джо Байдена. Несмотря на то что конкретных призывов в постах действующего главы государства не было, его реакция на штурм Капитолия была воспринята как поддержка акции.

В частности, администрация соцсети потребовала удалить сообщение о том, что голоса 75 миллионов проголосовавших за него американцев будут иметь гигантский вес долгое время. Также руководству Twitter не понравилось, что Трамп не намерен идти на инаугурацию Байдена, то есть, отметили в сервисе, сообщение утверждает, что выборы не были законными.

Трамп все время президентства пользовался личным аккаунтом, на который были подписаны почти 89 миллионов человек. После удаления сообщений он попробовал писать в официальном аккаунте президента США, но соцсеть практически сразу же удалила и эти посты.

В ближайшее время демократы намерены объявить импичмент главе государства, признав его неспособным исполнять свои обязанности. В случае успеха, хотя до истечения его полномочий осталось чуть более недели, это не позволит ему участвовать в новых выборах.

Twitter от TradingView
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